Sam Asghari dice que Britney Spears lo maltrataba y le era infiel

Después de que se hiciera público el divorcio entre Britney Spears y Sam Asghari, el modelo habría compartido las supuestas razones detrás de su separación. Según reportó TMZ, la Princesa del Pop habría sido infiel y ejercido violencia doméstica sobre él.

Según lo reportado por el medio, alguien cercano a la pareja habría contado que a principios de este año, tuvieron un altercado donde ella lo agredió mientras él dormía. Según se relata, Sam no respondió a los golpes y en su lugar quedó desconcertado por dichas agresiones sin motivo aparente.

Esto podría tener relación con el hecho de que por esas mismas fechas, varios fotógrafos capturaron al entrenador físico con un ojo morado y marcas de mordeduras en el antebrazo. Sin embargo, cuando intentaron preguntarle qué había pasado, este evadió las preguntas.

La misma fuente aseguró que la situación se volvió tan difícil para Asghari, que optó por pasar cada vez menos tiempo en casa de la artista debido a su supuesto comportamiento errático.Incluso mencionó que a menudo tenían peleas y que el personal de seguridad tenía que intervenir.

No obstante, dicho medio también hace referencia a que Sam estaría atemorizado por la supuesta fascinación que tenía la cantante por los cuchillos, los cuales estaban presentes en toda la casa, incluso en su dormitorio. Supuestamente, la intérprete de “Toxic” pensaba que alguien la iba a lastimar y creía que los necesitaba para protegerse.

El medio refiere que la solicitud de divorcio habría sido desatada por una acalorada discusión en la que supuestamente la cantante perdió el control y agredió a su marido, después de que él la acusara de serle infiel.

Pero eso no es todo, ya que según lo informado por Page Six, el actor estaría tratando de obtener más cosas aparte del acuerdo prenupcial, incluso habría amenazado a su esposa con contar cosas vergonzosas sobre ella si no le pagaba.

Esto generó comentarios entre los fans de la cantante, quienes teorizan que el actor estaría intentando desprestigiar a su esposa con tal de obtener dinero de ella.

A pesar de la situación, el equipo de la estrella del pop se adelantó ante un posible escenario caótico y aseguró todo su dinero previo a su matrimonio.

“Cualquier dinero que haya ganado antes del matrimonio está protegido”, según una fuente de ese momento.

Aunque no está confirmado si esto es cierto, algunas personas en redes sociales han opinado que Asghari podría estar tratando de obtener dinero a costa de su relación, al intentar modificar el acuerdo prenupcial para obtener más dinero, mientras que otros consideran que la cantante nunca debió de haber sido liberada de la tutela de sus padres.