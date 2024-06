Sancionan a nueve negocios en Los Cabos por vender alcohol durante la Ley Seca

Luis Ovidio Marroquín Gómez, director de Inspección Fiscal en Los Cabos, reveló que nueve establecimientos comerciales fueron sancionados por no cumplir con las regulaciones de la ley seca después de las elecciones del fin de semana pasado en el municipio de Los Cabos.

Tras una sesión extraordinaria de Cabildo, se determinó que desde la medianoche del sábado 1 de junio hasta las 9:00 del lunes 3 de junio, se implementaría la ley seca en Los Cabos, prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas. Esta medida se tomó con el propósito de asegurar la seguridad pública y facilitar el desarrollo adecuado de las elecciones del domingo. Sin embargo, algunos establecimientos no cumplieron con estas instrucciones.

“Efectivamente, tuvimos establecimientos los cuales incurrieron en faltas administrativas, más que nada fue la falta de comprensión de parte de ellos que no supieron exactamente cómo y a qué hora iba a empezar la ley seca, es decir, nosotros nos encargamos de ir a todos y cada uno de los negocios del municipio de Los Cabos, especialmente a los de la zona centro a informarles físicamente y por escrito cómo iba a ser las reglas de la ley seca, pero hubo establecimientos que no quisieron comprender, no pudieron cerrar a las 12:00 horas y tuvieron que ser sancionados”, expresó Luis Ovidio Marroquín Gómez, director de Inspección Fiscal en Los Cabos.