Se reúne gobernador VMCC con comunidades del Golfo de Ulloa; crean frente común en cuidado de especies marinas

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, reiteró su compromiso con los pescadores de la zona del Golfo de Ulloa para hacer un frente común en el que participen instancias de los tres órdenes de Gobierno, instituciones científicas y las Fuerzas Armadas para revertir la calificación negativa impuesta por la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA por su siglas en inglés) con lo que se podría imponer un embargo a los productos marinos de esa región, pues se les señala como responsables de la mortandad de la tortuga amarilla.

Durante un encuentro en la comunidad de Las Barrancas, con trabajadores y trabajadoras del mar, el mandatario sudcaliforniano desestimó los informes de la tripulación del barco extranjero Sea Shepherd en los cuales se les culpa por supuestos altos niveles de mortandad del quelonio, cuando existe evidencia científica que demuestra no es así.

En ese sentido, el Gobernador precisó que “venga lo que venga yo apoyo al sector pesquero para que no llegue ningún barco extranjero al Golfo de Ulloa; ya nos echó el problema encima, ahora no lo queremos; díganles que no somos responsables de esa situación, y que está demostrado”, puntualizó para luego pedir la salida de aguas sudcalifornianas del Sea Shepherd.