Selena Gomez revela que consideró adoptar y ser madre soltera a los 35 años

Selena Gomez sorprendió a sus fans al revelar sus planes futuros para su vida. En una entrevista exclusiva con la revista TIME, la estrella pop confesó que, si no encontraba el amor antes de los 30 años, consideraba la idea de adoptar y ser madre soltera.

Sin embargo, la llegada de Benny Blanco a su vida ha hecho que la cantante reconsidere sus planes. Tras cinco años de soltería, la cantante ha encontrado en su actual pareja un compañero con el que podría formar una familia, e incluso ha admitido que la idea de tener hijos juntos ha estado rondando su mente.

“Estuve sola durante cinco años y realmente me acostumbré. Mucha gente tiene miedo de estar sola, y yo probablemente me torturé mentalmente durante dos años estando sola, y luego lo acepté. Entonces se me ocurrió mi plan, que iba a adoptar a los 35 si no hubiera conocido a nadie”.