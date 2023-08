Semana intensa de accidentes viales en Los Cabos

Los Cabos, BCS.- La semana comprendida desde el 14 al 20 de agosto se vio opacada por múltiples accidentes vehiculares que mantuvieron ocupados a los cuerpos de emergencias en el municipio de Los Cabos.

El listado comienza con los hechos ocurridos el pasado lunes, poco antes de las 08:00 de la mañana; un choque por alcance a la altura de Cerro Colorado, en San José del Cabo, ocasionó intenso tráfico vehicular, pero afortunadamente no hubo lesionados; en contraste con el hecho ocurrido en Cabo San Lucas esa misma mañana, pues un choque entre un vehículo y un motociclista ocasionó que este último resultara gravemente lesionado, por lo que fue necesaria la atención de las unidades de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas y elementos de Tránsito y Vialidad sobre la calle Morelos, zona centro de la delegación.

Casi de manera simultánea con la agresión sufrida por una mujer quien fue herida por un disparo realizado con un arma de postas, la cual originó una movilización policiaca en la zona hotelera de San José del Cabo, la tarde del martes 15, un choque por alcance poco antes de llegar a la glorieta de Fonatur ocasionó tráfico lento, así como la movilización de agentes policiales para el parte informativo y deslinde de responsabilidades.

El miércoles 16 comenzó con una carambola de tres vehículos particulares a la altura de la colonia El Tezal, en Cabo San Lucas, lo que ocasionó tráfico lento sobre la Carretera Transpeninsular por varios minutos.

De nueva cuenta, poco después del mediodía se registró otro accidente en cadena sobre el tramo carretero, a la altura de la colonia El Zacatal, de la cabecera municipal. En este percance se vieron involucradas tres unidades, en el que solo resultaron daños materiales y embotellamiento vehicular.

Para el jueves, poco antes de caer la noche, un fuerte accidente entre un camión de carga y una camioneta tipo pick up desencadenó caos vehicular a la altura de la colonia Chula Vista. Todo parece indicar que el conductor de la camioneta pretendía cambiar de carril, no obstante, no se percató de la presencia del dompe.

Los accidentes continuaron esa misma noche del jueves 17 de agosto, ya que, sobre el camino de terracería a La Candelaria, en Cabo San Lucas, ocurrió un choque frontal entre dos automóviles. En dicho percance, atendido por bomberos y paramédicos de Cruz Roja, hubo dos personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a un hospital.

A las primeras horas del viernes, sobre la calle Ignacio Allende y la intersección con la Carretera Transpeninsular un vehículo volcó, cayendo de un desnivel de aproximadamente dos metros, lo que movilizó al Departamento de Bomberos de San José del Cabo junto con unidades paramédicas. En el incidente, se realizó la extracción de tres personas con ayuda de las quijadas de la vida, siendo trasladadas a un centro hospitalario para una atención más especializada.

Más tarde, sobre el boulevard Constituyentes, mejor conocido como Bordo de Cabo San Lucas, un fuerte accidente entre dos camionetas movilizó a paramédicos y elementos del cuerpo de bomberos, desconociendo el número de personas lesionadas.

Asimismo, en la tarde de ese mismo viernes, una volcadura sobre la Carretera Transpeninsular movilizó a cuerpos de emergencias, incluidos personal del Departamento de Bomberos de San José del Cabo. Este hecho ocurrió a la altura de Cerro Colorado, y debido a las condiciones climáticas, se desató un tráfico lento.

Para el domingo, alrededor de las 09:40 de la mañana, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas fue movilizado por un accidente sobre el tramo carretero con dirección a Todos Santos, poco antes del puente Migriño, el cual involucró a un tráiler. El flujo vehicular fue bloqueado por las unidades de emergencia debido al derrame de combustible.