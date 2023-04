Solicitan auditoría a la construcción del bulevar Pino Pallas

La remodelación del bulevar Pino Pallas ha generado mucha controversia en la ciudadanía de La Paz. La última fue la demolición y colado del concreto por la aparición de siete grietas en varios metros del tramo recién construido. Ante este panorama, quedaron muchas dudas respecto a cómo se llevó a cabo esta construcción y, principalmente, si se realizó cabalmente la supervisión de la obra pública.

En ese sentido, el decimotercer regidor, Estuardo González Rodríguez, solicitó el día 13 de abril a la Tesorería y a la Contraloría del Ayuntamiento de La Paz, que se realice una auditoría de la obra para conocerla a fondo; además también pidió a la Dirección General Integral de la Ciudad un informe de la bitácora de supervisión de la obra, que dé a conocer el director responsable de la obra.

“Desde la adjudicación de la obra hasta su término y, por el otro lado, un informe de qué concreto se utilizó, cuál es la calidad, las bitácoras de suministro, la resistencia que tuvo, cómo fue la compactación, el análisis de los suelos, para que sepamos si no hay más vicios ocultos en el tema porque esto es lo que acaba de salir, pero yo te diría que si no se estuviera corrigiendo ahorita lo que vimos, el día de mañana se hubiera abierto a la circulación, con el propio peso de los vehículos, íbamos a tener una grieta mucho más profunda”.

Resaltó que uno de los requisitos para designar a un director responsable de obra, son los años de experiencia en el área. En ese sentido, comentó que por las fisuras que se presentaron, hizo falta una mejor supervisión de la obra y que la persona encargada no contaba con la suficiente trayectoria para llevar a cabo el bulevar Pino Pallas.

“No hubo una compactación adecuada o el concreto era de mala calidad, cualquiera de las dos, pero por el tipo de grietas y dicho por la gente que sabe, lo más seguro es que haya sido una mala compactación[…] Aquí la pregunta es que o no estaba la supervisora de obra o no tiene la experiencia para saber si se compactó o no de manera adecuada”.