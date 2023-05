Spider-Man: a través del Spider-Verso presenta a Jessica Drew

La próxima cinta de tu amigable vecino Spiderman está próxima en llegar a los cines, luego de tantas versiones de Peter Parker que hemos visto con el pasar de los años “Spiderman a través del multiverso” nos trae a la pantalla grande una película donde podremos ver muchas variantes del personaje, estos son tan diversas como las puedas imaginar, que si bien en la primera película vimos algunas como Spider – Ham, Spiderman Noir y SP//dr, en la próxima entrega la diversidad de Spiderman será más amplia.

Una de las variantes más importantes en esta secuela del hombre arácnido será Jessica Drew, personaje que se nos presentará peleando y manejando con destreza una motocicleta, estando embarazada.

Jessica se convertirá en una especie de mentora para Gwen Stacy, pues después de que en la primera película Gwen confiara en Miles Morales, aquí nos mostrarán una versión más insegura que encuentra en Drew una figura para confiar.

