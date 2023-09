Star Wars: La Amenaza Fantasma

PRECUELA; El término que George Lucas le enseñó a Hollywood con este ambicioso proyecto, regresando Star Wars, un hito cinematográfico mundial a la gran pantalla por allá de 1999, con una nueva historia después de más de 15 años de ausencia tras el estreno de El Retorno del Jedi. La Amenaza Fantasma comenzaba una nueva era en el cine con la misión de completar la historia del elegido de la fuerza, su entrenamiento, sus sentimientos y su posterior paso al lado oscuro.

El episodio 1 marcó época en varios aspectos, fue una de las películas más esperadas en su año, las expectativas estaban por los cielos con un villano que visualmente imponía (Darth Maul) y pues ¡por dios! Star Wars regresaba, ese mismo regreso mostraba la avanzada tecnología que crecía a pasos agigantados, comenzaron a utilizar chromas y/o pantallas azules para recrear escenarios, sin dejar de lado los paisajes naturales, fue una de las películas más taquilleras de la historia en aquel entonces, traía de vuelta a personajes emblemáticos de la trilogía original en sus versiones jóvenes como Obi Wan Kenobi (Ewan McGregor) y Anakin Skywalker (Jake Lloyd), personajes conocidos interpretados por los mismos actores que la trilogía anterior como Yoda (Frank Oz) o el Emperador (Ian McDiarmid) y nuevos personajes interpretados por un elencazo como Qui Gon Jinn (Liam Neeson), Padmé Amidala (Natalie Portman) o Mace Windu (Samuel L. Jackson) y si sigo diciendo las virtudes se van a hacer como 50 hojas, así que aquí le paro.

La Amenaza Fantasma nos cuenta la historia de origen de Anakin Skywalker, aquel que traerá balance a la fuerza según la profecía que los Jedi habían estado estudiando por años y años. Anakin y su madre, Shmi, vivían como esclavos en el planeta Tatooine (sí, el planeta donde se desarrolla la película original, donde vive Luke). El pequeño Ani, se ganaba la vida trabajando en un taller de naves para el codicioso y tramposo Watto, amo suyo y el de su madre también. Este chamaco tenía una habilidad increíble para la mecánica, quedando fascinado por las naves que arreglaba y soñando con un día ser el mejor piloto de la galaxia, pero no solo eso, poseía un talento especial para armar también, teniendo en su casa su proyecto más ambicioso hasta el momento, un droide protocolo llamado C3PO.

Una misión y un fallo en la nave traerían al planeta Tatooine a un Jedi llamado Qui Gon Jinn y a su aprendiz Obi Wan Kenobi, cuidando y transportando a la políticamente poderosa Reina de Naboo, Amidala. En su búsqueda por piezas para la reparación de su transporte, Qui Gon Jinn se encuentra al susodicho trabajando en el taller; Anakin se había encontrado con su destino ese día. El maestro Jedi sintió que la fuerza era intensa en el pequeño, por lo que indagó sobre su origen y sus padres, dándose cuenta que este niño fue concebido sin padre, simplemente un día, Shmi Skywalker gestaba en su vientre al elegido de la fuerza.

Tras explicarle a Ani y a su madre sobre sus habilidades, todos están de acuerdo en una cosa; el niño tiene que ser entrenado en el Templo Jedi del lejano planeta Coruscant, lo que significa que tendrá que ser liberado y alejado de su madre (quién seguirá siendo una esclava, en vez de que ambos Jedi usen sus poderes y rescaten a los dos, ni modo, así es la peli), pues los Jedi no deben tener apego alguno con ningún ser vivo u objeto material. Aquí es donde la cosa se pone tensa, pues al salir del planeta, el nuevo Sith, Darth Maul, los ataca con la intención de matarlos a todos, destapando que los malvados Sith, formados en el lado oscuro de la fuerza, han vuelto y han comenzado una guerra en la galaxia (si, lo dije). Obi Wan y su maestro, emprenderán una aventura junto a la Reina de Naboo, un ejército de Gungans (los de la raza de Jar Jar Binks, simón), librando una épica batalla vs. Darth Maul, no miento ni exagero, la coreografía de esta pelea es increíble. ¡Ah, y la música! Igual de épica, bella, hermosa, preciosa y todos los cariñitos que se les ocurran, John Williams hizo un trabajazo en todas y cada una de las entregas, pero con esta se la rifó, si no me creen, busquen “Duel Of Fates” a ver si no reconocen semejante pieza.

Si no son fans de Star Wars y quieren saber con cuál película comenzar, por favor, no le pregunten a un fan de Star Wars, me lo van a agradecer. Lejos de ser la mejor de la saga, La Amenaza Fantasma es para todas las edades, ofrece un gran espectáculo visual, una historia entretenida, un tanto confusa, pues meten muchos términos políticos que bien pudieron omitir y saldría lo mismo, pero les hará pasar un muy buen rato, ofrece personajes entrañables con los cuales se encariñarán en las películas posteriores y quién sabe, a lo mejor aman la historia y se unen al fandom, pero tengan cuidado al entrar, ta medio raro ese fandom, bien dicen que no puedes decir que te gusta Star Wars en un grupo de Star Wars.

Me despido sin no antes ofrecerles mis disculpas por dejar de publicar esta bella columna, estuve viendo de nuevo Fuego en la Sangre y me entretuve. Nah no es cierto, pero ya estamos de vuelta, si llegaste hasta estas palabras te agradezco mucho tu atención y tu tiempo, hasta la próxima.

Ficha Técnica

Duración: 2 h 16 min

Clasificación: +13

Director: George Lucas

Guion: George Lucas

Cast: Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Samuel L. Jackson, Ian McDiarmid.

¿En qué idioma recomiendo verla? Inglés y español, en ambos se disfruta

¿En dónde pueden verla? Disney+