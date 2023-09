Waystar Royco, el nombre del conglomerado de medios ficticios que es el objetivo central de todos los personajes de esta serie, operando en 50 países a lo largo de los 5 continentes, es una empresa codiciada que es vista como un trono, un legado y un acceso directo al poder de los Estados Unidos, pues manejan cine, parques, cruceros y ATN News, uno de los canales de noticias con más influencia en E.U.A (ficticio obviamente). El fundador y CEO, Logan Roy, buscará a lo largo de la serie la sucesión de su imperio entre su familia y para eso, pondrá al límite a sus 4 hijos, Connor, Kendall, Shiobhan y Roman Roy.

A grandes rasgos y con esta descripción puede sonar una trama medio sencilla, pero no. De los 4 chamacos que tiene, solo 3 están en la contienda, pero la realidad es que lo que buscan es la aprobación y el amor de su propio padre, todos, sin excepción, pues la educación de estos desde niños ha sido competir para saber quién es el mejor, poniendo el dinero y el poder por sobre todas las cosas, volviéndose personas despreciables, descorteses, rotas y en resumen, una basura de seres humanos. Succession ha plantado frente y se ha animado a sentarse a comer en la misma mesa que Breaking Bad, Better Call Saul y Los Soprano y ¿Saben qué? Lo logró.

La historia que da nombre a la serie es clara desde el primer capítulo, Logan Roy no goza de buena salud, teniendo un derrame cerebral, deambulando y haciendo sus necesidades en medio de su casa, lo que lo hace comenzar a buscar un sucesor.

La serie tiene un tema importante que contar cada temporada, pero no por eso deja de tener continuidad y desarrollo de personajes. Desde un comienzo y ante la sensible condición de Logan, Kendall es la opción más sensata (no lo es) para hacerse cargo de la compañía, es el mayor de sus hijos (el mayor que está involucrado en este negocio, el más grande es Connor), tiene estudios y ha estado tremendamente involucrado en Waystar Royco desde que tiene memoria, pero es un padre terrible, en ocasiones su lenguaje no es el más adecuado para hacer negocios y tiene una adicción severa a las drogas, algo así

como Logan Roy, pero en joven (bueno, Logan nunca fue adicto a las drogas). Aun así, él toma las riendas en el primer capítulo. Su ambición y sus ansias de poder lo traicionan, pues ya hasta había anunciado a una revista que él se iba a quedar como CEO permanente, pero su padre volvió, tirándole todo su teatro y con unas intenciones muy evidentes de molestarlo.

Como dije antes, Succession tiene un tema muy importante que contar cada temporada y hasta les podemos poner títulos imaginarios y un pequeño resumen de cada una:

Temporada 1. Logan vs. Kendall: Después del retorno del fundador de la empresa, Kendall está molesto y se siente traicionado, así que convence a un sector de la junta directiva de que su padre no está mental y físicamente bien para seguir al mando para, así, armar una votación para derrocarlo.

Temporada 2. Logan y Kendall: Tras un trágico evento en el que Kendall estuvo envuelto, Logan logra chantajearlo para que cese sus ataques y ponerlo de su lado. Aquí el mayor de los Roy ya había hecho de las suyas, prometiéndole a su hija Shiobhan ser su sucesora en poco tiempo (esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí) y formando una alianza con sus hijos para poder comprar otro conglomerado de medios, Pierce. Aquí sale a relucir un problema empresarial importante, pues se descubre que por muchos años, en los cruceros de Waystar, se dieron muchísimos casos de violación, abuso y acoso sexual, así que ante la inminente demanda, están buscando al miembro de la familia que “darán a sacrificio” para que lo metan al bote. Ay Kendall, mijo tan chulo.

Temporada 3. Kendall vs. sus hermanos y Logan: Un tanto falso este título imaginario, pues aquí, Kendall está en un punto demasiado bajo en su vida y busca con sus hermanos hacer una alianza para por fin derrocar a su padre. Roman ha conseguido una potencial nueva adquisición a la firma, Gojo, otro conglomerado de medios que dirige su fundador, Lucas Mattson, un millonario de internet, este personaje es de suma importancia para lo que queda de la serie. Si Logan no había demostrado suficiente desprecio hacia sus hijos en las anteriores temporadas, aquí se vuela la barda.

Temporada 4. Mattson vs. los Roy: Las cosas dieron un giro de 180° y ahora Mattson lanzó una oferta muy tentadora para él adquirir todo Waystar Royco, mostrando muchísimo interés en ATN, el canal de noticias con suficiente poder como para elegir un presidente del país. Aquí todos tienen un desarrollo de personaje tremendo y le dan un cierre impresionante y devastador a la serie.

En Succession no veremos peleas, persecuciones o escenas de acción, es en los mismos diálogos los que encontramos acción, en donde sientes tal emoción que te deja al borde del asiento en cada episodio, esto sumado a la música, hace que la serie sea una experiencia sin igual, en serio, toda la música te hace sentir poderoso, en lo más alto, Nicholas Britell merece todos los halagos y premios por esto. Por cierto, esta es una serie que no tiene relleno.

Como dije, aquí no sabes a cuál irle, todos tienen cola que les pisen y es una cola muy muy larga, todos tienen sus adicciones que los llevan a perder el control y su camino. Lo recalco, la belleza de la serie la cargan sus personajes, su manera de enfrentar los problemas y su evolución ante las adversidades y ya ni me dió tiempo de hablar sobre Tom y Greg, que son otros personajes asombrosos, bueno ya. Como vemos, no es una serie para todo público, así que solo si eres mayor de 15 puedes verla. ¡Oh! la serie toca muchos términos y aspectos de negocios que marean, así que si no los comprenden a la primera no se

abrumen.

Ficha Técnica

Clasificación: +15

Creador: Jesse Armstrong

Cast: Bryan Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Matthew

Macfadyen, Alan Ruck, Nicholas Braun.

¿En qué idioma recomiendo verla? Inglés, totalmente increíble las actuaciones

¿En dónde pueden verla? HBO Max.