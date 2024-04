“Taylor Swift no es importante ni interesante”: Courtney Love arremete contra artistas

Taylor Swift es la artista del momento en medio de su gira “The Eras Tour”, por lo que su música llega a todos los lugares del mundo, aunque eso no es equivalente a ser del agrado de todas las personas.

Ese es el caso de Courtney Love, cantante y fundadora de Hole, quien en una reciente entrevista para The Standard arremetió contra la estrella pop del momento, al decir que no es “tan importante ni interesante”.

“No es importante. Ella bien puede ser un lugar seguro para las niñas, y es probablemente la Madonna de la actualidad, pero no es interesante como artista”.

Cabe recordar que en diciembre de 2021 la vocalista de Hole felicitó a Swift por su cumpleaños, a quien llamó una “aspiracional modelo a seguir para las mujeres jóvenes”.

Courtney no sólo atacó a Taylor Swift, pues se fue contra Lana del Rey al opinar que debería tomarse un descanso de siete años porque su música no es tan buena como antes.

“No me ha gustado Lana desde que hizo una versión de una canción de John Denver, y creo que realmente debería tomarse siete años de descanso. Hasta ‘Take Me Home Country Roads’, pensaba que era genial. Cuando estaba grabando mi nuevo álbum, tuve que dejar de escucharla porque me estaba influenciando demasiado”.