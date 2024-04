¡Ya disponible! Todo lo que debes saber sobre ‘The Tortured Poets Department’, nuevo álbum de Taylor Swift

Pocas horas han pasado desde uno de los lanzamientos más esperados por los fanáticos de Taylor Swift, su álbum musical número 11, al cual tituló ‘The Tortured Poets Department’.

Y es que tras las múltiples polémicas que caracterizaron a los momentos previos del estreno, además de que la icónica estadounidense compartió acertijos y otra serie de dinámicas para revelar detalles poco a poco, la euforia de los Swifties se hace notar.

Cabe mencionar que el disco ya está disponible en todas las plataformas de streaming musical, producción que consta de 16 canciones y cuatro pistas adicionales a las que Taylor llamó: The Manuscript, The Bolter, The Albatross y The Black Dog.

Sin embargo, es importante precisar que dichos temas solo vendrán en las variantes del álbum físico, por lo que las versiones digitales no contarán con ellas.

¿El nuevo disco de Taylor tiene colaboraciones?

Por fortuna para los fans de la artista mundial, su nueva producción tiene diversas colaboraciones, de entre ellas destacan las que realizó junto a Florence + The Machine y el famoso rapero Post Malone.

Por otra parte, fue Aaron Dessner quien se encargó de la producción de las 20 canciones, pues su trabajo dentro de la banda The National, le ayudó para colaborar junto a Swift.

¿Por qué el nuevo álbum de Taylor Swift se llama ‘The Tortured Poets Department’?

Finalmente, pese a disco que recién salió a la luz no cuenta con una versión oficial que justifique la razón de su nombre, los seguidores de la intérprete lo relacionan con su ruptura de Joe Alwyn en 2023.

Mientras que otros cuantos, señalan que la nueva producción de Taylor Swift recibió el nombre de ‘The Tortured Poets Department’ debido a referencias literarias que incluyó en la promoción del mismo.