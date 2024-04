Filtran supuesto nuevo álbum de Taylor Swift; rompe récord en descargas ilegales

Faltan pocas horas para el gran estreno de The Tortured Poets Deparment (TTPD), el tan esperado nuevo álbum de Taylor Swift; sin embargo, la filtración de las supuestas canciones enojó a los swifties, quienes han tomado medidas para proteger el trabajo de su estrella favorita.

TTPD se estrenará en México este jueves 18 de abril a las 22:00 horas, mientras que en Estados Unidos estará en todos los servicios de streaming a primera hora del 19 de abril.

All’s fair in love and poetry… New album THE TORTURED POETS DEPARTMENT. Out April 19 🤍 https://t.co/WdrCmvLHyA

Los 17 temas del disco, los cuales coincide con la información revelada por la propia cantante, fueron publicados de forma ilegal en una plataforma que aparenta ser un sitio para almacenar música, a través de redes sociales y un grupo de Telegram.

Hasta ahora, en las cuentas oficiales de la estrella pop no se ha comunicado nada sobre la supuesta filtración. Cabe recordar que no es la primera vez que a Taylor Swift le pasa esto, pues con Midnights tuvo la misma experiencia.

No obstante, las fanáticas de la intérprete de Cruel Summer demostraron su apoyo al denunciar y rechazar el consumo de cualquier material filtrado; además, solicitaron a otras personas que respeten el trabajo y la integridad artística de Taylor.

Asimismo, las redes sociales como X rechazan la búsqueda de “Taylor Swift Leak”, para evitar que las personas encuentren las supuestas canciones nuevas.

Este incidente recuerda el contexto de la industria musical, donde las revelaciones de contenido ilegal son comunes debido al proceso de producción y distribución de un álbum; en consecuencia, los y las artistas se enfrentan a estos desafíos para proteger sus obras.

En el caso de TTPD, no se sabe la fuente exacta de filtración ni la veracidad del material difundido, por lo que habrá que esperar hasta su lanzamiento.

TTPD rompió un récord antes de su estreno, pues con la filtración que se dio desde el pasado 17 de abril comenzaron las descargas ilegales, con un total de más de 174 mil en los primeros reportes.

Empero, Spotify anunció que este 18 de abril The Tortured Poets Department también se convirtió en el álbum más preguardado en la historia de la plataforma.

On April 18th, 2024, Taylor Swift’s THE TORTURED POETS DEPARTMENT became the most pre-saved album Countdown Page in Spotify history. 🤍 pic.twitter.com/gJbZgegdwV

