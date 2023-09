Temporada de liberación de tortugas en BCS, ¿cómo puedo vivir la experiencia de esta actividad?

Como cada año, la comunidad de Baja California Sur tiene la oportunidad de participar durante esta temporada de liberación de tortugas marinas. Y una de las opciones para interactuar con tales especies en el estado es en el Pueblo Mágico de Todos Santos.

Tortuga desova sobre la playa “El Tecolote”

Enedino Castillo, presidente del Grupo Tortuguero de Todos Santos, organización civil sin fines de lucro formada en 2003 para la protección de la tortuga marina y el medio ambiente, comentó que la temporada actual va bien, y la afluencia de familias ha sido bastante durante las últimas semanas, lo que contribuye a una mayor concientización ambiental:

“Nos ha ido muy bien, empezó el primero de julio. Llevamos 250 nidos aquí en el corral incubados; hemos liberado como unos 20 apenas, vamos iniciando la liberación. En temporada de huracanes no podemos transitar en la Zona Federal Marítima Terrestre para no arriesgarnos, y dejamos que pase el mal tiempo, y otra vez”.

Enedino Castillo relató que incluso hace unos días transportó más de 2000 huevos. Y por las tardes es cuando únicamente se presenta la liberación de tortugas marinas, tiempo en el que la gente puede acudir para recibir una explicación sobre todo el procedimiento y las actividades que el grupo tortuguero realiza para promover la protección de tales especies.

Sin embargo, también comentó que una gran parte de la población desconoce lo valioso de dicha actividad, e incluso las empresas no contemplan las implicaciones negativas a raíz del crecimiento en temas de infraestructura turística, por lo que resulta importante difundir sobre la labor que se realiza para preservar a estas especies marinas:

“Indiscutiblemente, a futuro puede afectar si se siguen construyendo, si siguen dando permiso para la construcción de viviendas en las dunas. Primero porque las dunas están protegidas, segundo porque esas construcciones tienen que tener el permiso reglamentario y sobre todo ubicar sus luces de tal manera que no afecte a las tortugas en las noches”, explicó.

Otro tema que aún no ha sido atendido en su totalidad, es sobre los perros sueltos en la zona marítima. Esto es sumamente peligroso para la temporada, enfatizó Enedino Castillo, y ya se han hecho reportes a las autoridades municipales:

“La problemática de las tortugas marinas en la temporada de anidación que comprende el primero de julio al 30 de noviembre, sobre todo esta especie que es la tortuga golfina, que es la que más viene a anidar en esos tiempos, se ha visto afectada precisamente por perros que andan sueltos en la playa y por otros animales. Me ha tocado a mí en lo particular ver como en la noche, vamos circulando para encontrar la anidada y traerla aquí; a veces llegamos y los perros ya mataron a la tortuga que agarraron poniendo huevos”, comentó.

Por su parte, Enedino Castillo señaló que las lluvias también suelen generar afectaciones durante esta temporada, lo cual implica realizar algunas acciones para evitar que esto perjudique la anidación de las tortugas:

“Híjole, bastante nos han pegado una recia. Mira, se supone que deberíamos tener protección arriba de malla de aquella blanca; el último huracán que vino la arrancó y estaba bien amarrada, y mira dónde la dejó. La desprendió de todos lados, debe de tener protección arriba, pero ya no pudimos instalarla porque ya teníamos nidos ahí sembrados. Entonces, al querer instalarla, vamos a pisar a los nidos y preferimos mejor, dejarlo así y cubrirlos más de cerca, de acuerdo al protector que tiene. Cubrirlos con la misma hoja de palma, porque a veces el sol es muy fuerte, y esas tortuguitas pueden morir”, detalló.

A su vez, el oleaje se convirtió en uno de los puntos más importantes durante la temporada de liberación de tortugas, puesto que genera cambios sobre las formas de anidación de estas especies, detalló Enedino Castillo:

“Si influye el oleaje, bastante; porque mira, ahorita hay escarpe; escarpe se le llama al paredón que hace la ola naturalmente. Ahí rebota la ola. Pero no puede la tortuga salir a anidar a la playa. Más acá, porque está altísimo, no puede subir la pobre, anda buscando a lo mejor lugares más bajitos como allá, donde está una parte bajita. Y ahí, en la mañana, salió una tortuga en la mañana, recolecté el huevo y lo traje para acá. Y entonces, pero es muy difícil, por lo regular salen cuando la playa está parejita y vienen a anidar casi hasta por acá arriba, hasta la duna”, explicó.

Finalmente, Enedino Castillo nos ofreció una pequeña explicación sobre el procedimiento a realizar para preservar y cuidar de los nidos de tortugas marinas. Y que sin duda, para el presidente del Grupo Tortuguero, es lo que más le apasiona:

“Mira, esto no lo inventé yo, esto viene en la norma 182 del permiso que obtenemos de la Dirección General de Vida Silvestre, de la norma ecológica. Cada tablita es un nido de diferente tortuga y cada tablita tiene escrito la fecha de colecta, el número de nido y el número de huevos. En este caso tiene 109 huevos, en este nido. Cuando nosotros encontramos una anidada en la playa, lo embolsamos en una bolsa de tela, lo amarramos, le ponemos una etiqueta, lo echamos en una hielera que va en la moto y lo traemos para acá. Al llegar aquí, más o menos calculamos la distancia que debe tener como un metro entre, entre nido y nido, hacemos el hoyo con la pala, más o menos entre a 40-50 centímetros de hondo, le damos forma con la mano, de tal manera que tenga como un cantarito hacia la parte final y depositamos los huevos ahí. Ya contamos, ya vienen en la etiqueta, los depositamos ahí y le ponemos la tablita”.

“Después, yo las tomé, las conté y apunté en la tablita con este plumón y las eché en ese contenedor y fui a liberarlas más o menos como a 2-3 kilómetros para allá. No podemos liberar siempre en el mismo lugar, porque imagínate que los peces se dan cuenta de que siempre, siempre, siempre le están dando comida ahí, pues… Entonces, cuando menos los distraemos. Me fui como a 2-3 kilómetros, y los fui a liberar para allá. Y en la tarde, el muchacho que me ayuda y los que vienen revisan esos nidos, y son los que vamos a liberar con la gente que viene”.