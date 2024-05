Intentan minimizar tentativa de feminicidio en Los Cabos como violencia familiar

Yessica Arias, quien se trasladó al municipio de Los Cabos en busca de una mejor calidad de vida, sufrió un intento de feminicidio en noviembre del año pasado a manos de su ex pareja. En una entrevista con CPS Noticias, reveló que su caso fue clasificado como violencia familiar y que actualmente está siendo amenazada por este individuo, lo que le genera temor por su vida.

Según su testimonio, el pasado 27 de noviembre fue agredida por el sujeto, de quien se negó a dar su nombre para no interferir en las investigaciones. Esa misma mañana, ella le había pedido que abandonara su domicilio en ese entonces en Vado de Santa Rosa después del fin de la relación, pero al regresar por la noche del trabajo, fue atacada con un arma blanca.

“En cuanto yo llego lo veo en la entrada con un cuchillo, me dijo con palabras altisonantes que ya iba a valer “gorro”(SIC), entonces cuando él pone el cuchillo y yo pongo mi mano, vio que estaba ensangrentada pero era por los dedos, él pensó que él ya me había acuchillado y después de echó a correr. Se le marcó a la ambulancia la cual demoró una hora 40 minutos en llegar, por lo que con la camisa de un muchacho en el lugar me tuve que amarrar la mano para no perder mucha sangre y la patrulla duró dos horas para llegar a los hechos”, expresó Yessica Arias, víctima.