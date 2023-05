Tesoro advierte sobre recesión y pérdida de empleos si EEUU entra en mora

El gobierno de Joe Biden volvió a advertir el domingo sobre las consecuencias “catastróficas“, incluida la enorme pérdida de empleos, si el país incumple los compromisos de su deuda, en la antesala de que se reanuden la semana próxima las negociaciones con los republicanos por un acuerdo.

“Si el Congreso no logra elevar el límite de la deuda en el momento del incumplimiento, entraríamos en una recesión y sería catastrófico”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en el programa de entrevistas dominical de la CNN “State of the Union”.