The Cure vuelve a México después de cuatro años de su última visita

Después de cuatro años sin pisar tierra mexicana, el pasado mes de abril, sin especificar aún la fecha, la agrupación británica The Cure confirmó su regreso a nuestro país, la última vez que la banda se presentó en tierra azteca fue en el año 2019 con dos fechas en el Foro Sol.

Fue hasta hoy que la agrupación británica confirmó cuando presentará en México su Last World 2023, pues se presenta liderando el festival Corona Capital, evento donde compartirá escenario con artistas de la talla de Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to mars, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys, entre otros.

El Corona Capital ha ganado reputación y prestigio a nivel internacional, por ofrecer catálogos musicales de primer nivel, además de diversidad musical para todos los gustos.

La fecha del festival es el 17, 18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sin embargo The Cure está programado para cerrar el evento el domingo 19.

Para conseguir acceso al festival iniciará la preventa este próximo 9 de junio para tarjetahabientes CitiBanamex.

La gira Last World 2023-2024 marca el regreso de la banda después de la pandemia que detuvo los eventos masivos durante una temporada.