Tormentas azotan a China y dejan 4 muertos (VIDEOS)

Al menos cuatro personas han perdido la vida y otras diez aún están desaparecidas en el sur de China, después de ser azotado por una serie de tormentas intensas durante el fin de semana, dejando tras de sí una estela de destrucción y pérdida humana, según informes de la prensa estatal.

Los informes de la agencia de noticias Xinhua detallan que tres de las víctimas mortales fueron registradas en la ciudad de Zhaoqing, mientras que un valiente rescatista perdió la vida en Shaoguan. Sin embargo, los detalles sobre las circunstancias exactas de sus fallecimientos no han sido proporcionados.

《寶島視訊》

There have been heavy rainstorms which caused flooding in many places in Guangning County, in Zhaoqing City, Huaiji County and Huaiji City of China since April 19, 2024! pic.twitter.com/MzWidVoE0t

