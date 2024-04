Trabajadores de la educación de BCS advierten posible paro laboral

Los trabajadores de la educación en el estado de Baja California Sur advierten de realizar nuevamente un paro laboral ante el incumplimiento de compromisos, que consideran injusticias en el ámbito laboral, salarial y asistencial.

Estas acciones incluyeron, desde octubre de 2022, la presentación de pliegos petitorios a la Secretaría de la Educación (SEP), Gobierno del Estado además de la Secretaría de Finanzas y Administración, con el objetivo de abordar diversas necesidades y demandas que hasta la fecha no han sido satisfechas.

Entre las principales exigencias presentadas se encuentran el pago justo de quinquenios, la provisión de servicios médicos de calidad, la creación de nuevas plazas para trabajadores de la educación, así como la modificación de la Ley del ISSSTE para garantizar condiciones laborales más favorables.

Cabe mencionar que actualmente en la entidad hay 9 mil 506 trabajadores con base, mientras que 3 mil 829 no cuentan con una. Lo anterior, de acuerdo con una solicitud de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia a la SEP realizada por el equipo de redacción de CPS Noticias y Tribuna de México.

Además, se demandó un aumento salarial justo que revalorice el trabajo de los educadores, junto con un incremento en el Bono de Jubilados y la resolución del fraude relacionado con la Caja de Ahorro. Asimismo, se demandó la homologación de los trabajadores compensados y eventuales.

Al respecto, el coordinador de Expresión Magisterial de Baja California Sur, Carlos Betancourt, comentó que a pesar de este llamado, hasta la fecha sólo se ha obtenido respuesta satisfactoria respecto a la homologación de los trabajadores compensados y eventuales, dejando sin resolver las demás demandas planteadas.

“El objetivo de esta reunión es una segunda actividad, es una consecuencia de una que realizamos el día viernes en el sindicato, donde fuimos a colocar unas mantas, ¿por qué? Por la inconformidad que tenemos como trabajadores de la educación ante el incumplimiento de nuestras demandas que por ley nos asisten. Siempre lo hemos dicho, no estamos pidiendo nada fuera de la ley, no estamos pidiendo un aumento, un bono de algo, estamos pidiendo el cumplimiento de lo que por ley nos corresponde”. Carlos Betancourt.

Ante esta falta de avances, advirtió que se verán obligados a recurrir a estrategias adicionales para lograr que se haga justicia y obtener una respuesta favorable a sus reclamos.

“Si es necesario vamos a hacer un paro. También si es necesario volver a salir a las calles lo vamos a hacer como trabajadores de la educación, todos unidos. […] Quiero dejar muy claro, no estamos en contra del sindicato, no somos una disidencia del sindicato, somos institucionales, maestros que pertenecemos a la sección tercera del SNTE, pero en este momento no vamos a permitir que ellos conduzcan estas acciones y queremos que la base trabajadora sea escuchada y participe en esas mesas de negociación para que no vuelva a entregar la causa a cambio de intereses ajenos a los genuinos que tenemos como trabajadores”.

En este sentido, no descartan la posibilidad de retomar el paro laboral como medida de presión, tal como lo hicieron en el pasado, con el objetivo de asegurar que los puntos expuestos en el pliego petitorio sean abordados de manera integral y satisfactoria.

