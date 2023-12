Por falta de pago, trabajadores de “El Piojillo” bloquean Libramiento de La Paz

“No sufren como sufren nosotros”, “El refrigerador está vacío” y “Tenemos mucha hambre”, era lo que decían los casi 200 trabajadores de la obra “El Piojillo” que bloquearon temporalmente el Libramiento Daniel Roldán en el municipio de La Paz, pues llevan casi un mes sin recibir sueldo por parte de la empresa responsable: Grupo Zohmex; a pesar de que les prometieron su pago a más tardar el sábado 2 de diciembre, a primera hora.

200 trabajadores de “El Piojillo” no han recibido su sueldo desde hace casi una semana; exigen justicia

Ocho días antes; el patrón, proveniente de San Luis Potosí, asistió a la capital del estado para concretar el diálogo con los trabajadores. No obstante, ninguna de las peticiones emitidas se atendió o resolvió, de acuerdo con las y los afectados.

Con botes, cartones y pintura, elaboraron pancartas y señalamientos expresando la molestia y necesidad por ya contar con el dinero en sus manos. A su vez, pidiendo apoyo por parte de los habitantes para brindarles algún bien monetario.

De manera anónima, los trabajadores aseguraron que uno de sus compañeros, tras no contar con recursos económicos para comprar comida ni pagar la renta, sufrió de un colapso y lo trasladaron al hospital en calidad de urgente. Otros, expresaron que su condición de salud se ha visto deteriorada, pero aun así, son obligados a asistir para realizar sus labores correspondientes.

Ante todo, los trabajadores necesitan solventar su vida. Tienen familia; inclusive sus hijos no han podido asistir a clases, ya que no cuentan con dinero suficiente para pagar el transporte público, ni para el “lonche”, destacó un trabajador:

“No hemos tenido sustento en tres semanas y pues la molestia la tenemos todos porque tenemos gastos; luz, comida, agua, transporte, gasolina… Y pues ya no hallamos ni la salida, ni cómo hacerle. Las personas que tenemos familia, por ejemplo en mi caso, estamos batallando y como te comento, no encontramos la solución para el sustento de la familia, porque la empresa nada más dio la cara el patrón, el viernes pasado quedó formalmente de pagar este fin de semana las tres semanas juntas y nada”, señaló.

Expresó que ya lo único que piden es recibir la cantidad monetaria que les deben a cada uno de ellos, pues se acercan las fechas decembrinas y desean comprarles algo a sus hijos y familiares, pero tal como está la situación actual, les preocupa no poder hacerlo:

“Es una fecha en que la verdad todos ocupamos todos. Ocupamos… Es el mes más gastado del año y pues, ¿qué te podría decir? Tú más que nada, sabes que en diciembre se ocupa dinero. Ya no voy a trabajar, nada más quiero que me liquiden; que me paguen lo que se me debe y que me den el aguinaldo, lo único que quiero, nos prometieron aguinaldo. A todos los trabajadores nos prometieron que del día 15 al 20 que allá en los aguinaldos”, comentó.

El patrón habría dicho que las autoridades federales eran las responsables de no pagarles; sin embargo, para ellos no es una respuesta que estén dispuestos a aceptar. Por lo tanto, en caso de no recibir su sueldo el día 4 de diciembre del presente año, se manifestarán en el Ayuntamiento de La Paz o en el Palacio de Gobierno; aún se desconocen las medidas que tomarán para continuar alzando la voz.

LM