Transporte hotelero de Los Cabos bajo escrutinio ante aumento de accidentes

Los incidentes viales involucrando camiones de transporte de personal hotelero en Los Cabos han aumentado en la última semana, generando preocupación entre la comunidad. Estos incidentes se suman a informes en redes sociales sobre comportamientos imprudentes por parte de conductores y usuarios de estas unidades, lo que podría poner en riesgo la seguridad y la vida de las personas.

Ante esta preocupante situación, CPS Noticias consultó a Mauricio Salicrup, presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, sobre la regulación de la operación de estas unidades. Salicrup explicó que la mayoría de los hoteles subcontratan empresas de transporte, por lo que AHLC está llevando a cabo una revisión de estas compañías en cuanto a la calidad de su servicio.

“Nosotros estamos trabajando como Asociación de Hoteles de Los Cabos en la revisión de todas las empresas que se dedican al transporte de personal- empleados para que de esta manera poder decirles a los hoteles quien está trabajando de una forma adecuada y quien no, y los hoteles que desafortunadamente están tomando en cuenta una empresa que no ha dado buenos resultados, no la tomen en cuenta (…) prácticamente son muy pocas las empresas hoteleras que tienen su propio servicio de transporte”, expresó Mauricio Salicrup, presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos.