Tristán Otho, hijo de Yahir, aclara si fue amante de Carlos Rivera

Tristán Othon, hijo de Yahir, aclaró los rumores que han circulado sobre él en redes sociales, en los cuales se asegura que vive en la calle y que tanto él como su padre mantuvieron una relación amorosa con Carlos Rivera. También se ha afirmado que su supuesta relación con el esposo de Cinthia Rodríguez causó el distanciamiento entre ambos cantantes, sugiriendo que su padre se habría molestado porque Rivera habría buscado consuelo en Tristán después de su supuesto rompimiento.

Aunado a esto, es conocido que el hijo del exacadémico enfrenta problemas de adicción, situación que ha generado preocupación entre sus familiares. Incluso, el mismo cantante llegó a expresar en una entrevista sentirse abrumado e impotente por los intentos fallidos de rehabilitar a su hijo. A pesar de haber ingresado a una clínica al menos cinco veces, los esfuerzos no han dado resultados, ya que Tristán no ha mostrado voluntad propia para recuperarse. Esta situación ha generado muchas especulaciones sobre su estado actual, alimentadas por un video antiguo que circuló en el que se le veía supuestamente viviendo en la calle y consumiendo drogas.

Precisamente, a través de su cuenta de Instagram, el joven de 26 años se pronunció al respecto, para aclarar las cosas de una vez, asegurando que todo lo que se dice de él es mentira. Principalmente, mencionó que no es un indigente, como se le señala, y que si bien es captado frecuentemente en la calle, eso no significa que no tenga un hogar propio, sino que simplemente se considera una persona muy callejera. Asimismo, aseguró estar bien y vivir con amigos.

“No se preocupen, los que están aquí conmigo, sé que siempre van a estar. Hoy sale nueva rola con mi homie Sergie Boii, porque seguimos haciendo trap, seguimos haciendo rap, seguimos haciendo lo real, fumando cigarros, fumando hierba, seguimos haciendo lo que queremos porque yo a ustedes no les prometí nada y yo no elegí ser hijo de Yahir”.

Sobre el supuesto romance que se le adjudicó con Carlos Rivera, negó incluso conocerlo siquiera y, en un tono de burla, afirmó que si eso fuera cierto, ya le habría sacado un departamento al cantante.

“Ya hasta me tiran a Carlos Rivera y yo no lo conozco, ya quisiera yo conocerlo y que fuera real, mínimo ya tuviera un depa, pues tiene un chingo de baro. Yo ahí le batallo, yo trabajo por mi cuenta”, enfatizó.

Respecto al video viral en el que se le veía en la calle, el joven aclaró que se trata de un material antiguo, de hace 7 años, cuando tenía 18 años y estaba acompañado por una chica llamada Camila Ortiz, su entonces novia.