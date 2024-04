¡Inigualable! Así es el trofeo que entregarán al ganador del GP de China: F1

Es importante precisar que Pininfarina, una reconocida firma de diseño de automóviles italiana, fue la encargada de elaborar el reconocimiento.

Además, cabe mencionar que propone recrear un toque de nostalgia, por lo que imita una corona de laurel, tal y como las que le daban a los pilotos décadas atrás.

Asimismo, la estructura del galardón permite que el primer lugar del circuito lo coloque alrededor de su cuello, al igual que como se acostumbraba en la antigüedad.

Por otra parte, los creadores detallaron que cuenta con un par de sensores que encenderán el trofeo en cuatro patrones únicos cuando se levante por encima de la cabeza o se cuelgue en el cuello.

Finalmente, el ganador del GP de China 2024 tendrá en sus manos un homenaje al Año del Dragón, por lo que implementaron la silueta de la criatura mítica.

Introducing the Formula 1 Lenovo Chinese Grand Prix 2024 trophy, a collaborative creation by Lenovo and renowned design firm Pininfarina.

This exquisite trophy features embedded sensors that illuminate it when draped around the neck. pic.twitter.com/KblaPXdH6R

— F1 News (@octagram_f1) April 18, 2024