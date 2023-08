Turista es víctima de robo en un hotel de Cabo San Lucas

A través de redes sociales, una persona denunció en un video un supuesto caso de robo ocurrido dentro de un hotel en el municipio de Los Cabos. La denunciante expresó su frustración al afirmar que el personal del resort no le brindó apoyo, mientras que las autoridades que acudieron al llamado argumentaron que no podían intervenir.

Según información extraoficial, los hechos ocurrieron el lunes 31 de julio por la tarde, en un conocido hotel situado en Cabo San Lucas. La mujer que grabó el video, sin proporcionar su nombre ni origen, expone el presunto robo que su hijo habría sufrido al ingresar a la alberca del establecimiento.

“Le robaron sus celulares, su cartera, sus identificaciones, son turistas, no hubo apoyo alguno. Vino la ministerial, vinieron aquí a checar, las cámaras del hotel no sirven, en la alberca realmente no había huéspedes. Entonces aquí lo que sucedió fue esto, estando mi hijo en los camastros le sustrajeron sus pertenencias en lo que él se metió a nadar, pues le robaron (…) no le querían hacer la devolución del dinero a mi hijo, a mi nuera y pues bueno, es un servicio que la verdad no se lo recomiendo, Country Golf Los Cabos”, expresó la denunciante.