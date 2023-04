Urgen baños públicos en las playas de La Paz

En el área de los manglares de Playa Eréndira fueron encontrados desechos de todo tipo. La zona ha sido utilizada como baños públicos por los visitantes que llegan al lugar para pasar un rato agradable con su familia. Pero las condiciones del sitio y la falta de instalaciones para recibir a decenas de personas que arriban diariamente tienen como consecuencia la contaminación del medioambiente. Papel higiénico, toallas sanitarias, preservativos, así como heces fueron halladas en una gran parte de los mangles.

Si bien hay lugares como El Coromuel que tienen baños públicos y una buena cantidad de contenedores de basura, en Playa Eréndira no hay opciones para cubrir dichas necesidades o depositar la basura. En ese sentido, los entrevistados comentaron que para las familias que viajan con niños es todavía más complicado vacacionar cuando no hay un baño cerca.

Un punto muy favorable para todos, de hecho, igual que así como venimos a la playa también cada quien trajera su bolsita y todo lo que es basura y desperdicios que lo juntaran para qué no contaminen tampoco el mar y estar más a gusto todos.

Sería algo verdaderamente importante ya que no todo mundo tiene la cultura de llevarse toda su cochinada.Ves mucha gente haciendo sus necesidades en el baño aquí en la en la playa y sobre todo dejando papel y basura. Entonces creo que sería algo muy importante poder poner baños públicos.

De la misma manera, comentaron que puede ser posible la implementación de sanitarios portátiles durante los periodos vacacionales, para que la contaminación disminuyera y hubiera una mejor distribución en las playas, ya que el turista suele buscar que su estancia sea cómoda.

Que sí beneficiaría mucho porque vendrían más personas con niños, porque a veces se hace difícil el cargar un niño donde un lugar donde no hay dónde llevarlo a hacer alguna necesidad, ¿si me explico? este entonces sí, beneficiará mucho […] habría más higiene, más limpieza en las playas y eso ayudaría mucho que no haya tanta contaminación o que se propague alguna infección.