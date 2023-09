Coco Gauff aplasta a Ostapenko y avanza a sus primeras semifinales del US Open

Coco Gauff, la gran sensación del tenis estadounidense, aplastó este martes a la letona Jelena Ostapenko y se clasificó para las primeras semifinales del US Open de su prometedora carrera.

Gauff venció por 6-0 y 6-2 en solo 68 minutos a Ostapenko, que venía de dar la gran sorpresa de este Grand Slam al eliminar a la vigente campeona, la polaca Iga Swiatek.

A la caza de su primer trofeo grande, Gauff, de 19 años, se enfrentará en semifinales al a ganadora del partido entre la checa Karolina Muchova y la rumana Sorana Cirstea.

Gauff es ya la primera estadounidense menor de 20 años entre las cuatro mejores de Nueva York desde que lo lograra en 2001 su gran ídola, Serena Williams.

