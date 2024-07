Frente Nacional por la Familia presionará para vetar la Ley de Infancias Trans en BCS

En medio de un intenso debate sobre los derechos de las personas trans, el Frente Nacional por la Familia buscará presionar al Gobierno del estado de Baja California Sur que vete la recientemente aprobada Ley de Infancias Trans.

Esta ley, que busca garantizar los derechos y protección de los niños y niñas transgénero en el estado, ha generado controversia en la sociedad. El movimiento que se autodenomina defensor de los derechos de la familia tradicional argumenta que la ley es una amenaza a los valores familiares y religiosos, y que va en contra de la naturaleza biológica y moral de las personas.

El asesor legal del frente por la familia, Arturo Rubio Ruiz, declaró que en este tema se debe buscar un mecanismo de seguridad para que en el acta de nacimiento o cualquier otro documento oficial se incluya la identidad de género donde se reconozca a la persona sin necesidad de cambiar el sexo o el nombre.

El Frente Nacional por la Familia se manifestará el martes 2 de julio en la explanada del Gobierno del Estado, buscando presionar al gobernador, Víctor Castro Cosío, para que dé revés a la ley y la vete por completo. Después de entregarle un oficio al mandatario estatal, buscarán reunir firmas ciudadanas para elaborar otro de mayor peso que se oponga a la aprobación de la Ley de Infancias Trans.

Arturo Rubio agregó que esta ley aprobada en el Congreso del Estado es mal llamada “de infancias trans”. Dijo que en tema legal un menor de edad no se encuentra preparado ni psicológica ni físicamente para determinar un cambio de identidad, mucho menos sin el consentimiento de sus padres o tutores.

“No existe el concepto de niñez trans, la transexualidad solo es ideológica, y solo es operativa en el ámbito en el cual hay una decisión respetable. Los menores de edad no tienen la madurez psicoemocional para tomar una decisión tan grande. No pueden comprar alcohol, no pueden votar, no pueden obtener una licencia de manejo, no pueden hacer operaciones financieras, ¿pero si van a poder cambiar su identidad y poner en riesgo su propia identidad?”.