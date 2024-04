Viajes largos afectan el rendimiento de los atletas en competencias deportivas

Atletas de karate de Baja California Sur viajaron este fin de semana más de 30 horas desde La Paz hasta San Luis Potosí en barco y camión para llegar a la etapa macrorregional de los Nacionales CONADE. Este hecho generó controversia en redes sociales con autoridades, padres de familia y entrenadores, quienes señalaron que esto afecta el rendimiento de los atletas.

Ante esto, los viajes largos son una constante para algunos deportistas. Sin embargo, el impacto que tienen en el rendimiento deportivo es complejo. Así lo señaló Damaris Núñez, entrenadora de la selección de futbol americano en La Paz, quien explicó cuáles son los factores cuando se hacen traslados largos.

Damaris Núñez dijo que los efectos de los viajes largos pueden variar según el deportista, la duración del viaje, el destino y la disciplina deportiva. Sin embargo, estos pueden afectar negativamente el rendimiento de varias maneras.

Cabe señalar que algunos traslados conllevan transbordar en aeropuertos grandes u otros es estar sentado en un autobús o barco, como fue el caso reciente de los atletas de karate, por lo que eso genera un ambiente tenso a los deportistas antes de llegar a su competencia.

La deshidratación durante el trayecto también influye en el rendimiento deportivo del atleta debido a que en algunos deportes se tiene que dar un peso, entonces al no consumir los alimentos y la bebida correspondiente por el viaje tan largo, corren el riesgo de quedar eliminados

“En otros deportes como boxeo o el karate que fue el caso ahora, hay colegas que nos han expresado que debido a que no comen bien o no se alimentan o toman agua o incluso no van al baño bien, no dan el peso, aquí en el americano, pues uno debe ir fortalecido para la competencia de lo contrario puedes tener un desmayo el pleno partido”.