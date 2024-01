Willem Dafoe recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Willem Dafoe fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood este lunes 8 de enero de 2024. En la ceremonia estuvieron presentes familiares y amigos del actor, además de celebridades como Ellen K, Patricia Arquette, Mark Rufalo y Pedro Pascal.

Con más de 100 películas en su haber, incluyendo clásicos como “Platoon”, “Spider-Man”, “The Florida Project” y “The Lighthouse”, el actor estadounidense, es conocido por sus actuaciones intensas y complejas, que le han valido diversos premios, incluyendo dos nominaciones al Oscar.

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood, destacó el talento y la versatilidad que Dafeo tiene en el séptimo arte. También lo describió como un actor talentoso que ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica.

Por su parte, el actor de 68 años, durante su discurso agradeció a sus amigos, familiares y colegas por el apoyo. Asimismo, recordó cómo de niño en Appleton no podía imaginar el día en que obtendría una estrella en el Paseo de la Fama. Además, mencionó que revisar la lista de nombres de personas de su pequeño pueblo con una estrella en Hollywood, se sorprendió al saber que Eric Weiss, conocido como Harry Houdini, también tuvo la suya.



Pedro Pascal destacó la influencia que Willem ha tenido en su desarrollo como actor y enfatizó que le ha mostrado que no hay una única forma de abordar la actuación, más que el explorar la diversidad en los personajes.

“Nada realmente se compara con el hombre, el artista, el amigo que es Willem. Desde las etapas más tempranas de mi desarrollo, Willem me ha mostrado que no hay una única forma de crear un personaje, de robar una escena, de aterrorizar, de seducir, de hacer reír y de ser un protagonista”, dijo Pascal.

Además, compartió una anécdota personal sobre cómo la película “Platoon”, cómo lo impactó emocionalmente cuando era niño y contribuyó a su deseo de convertirse en actor. Además, resaltó la cálida bienvenida a la industria cinematográfica que le dio cuando trabajaron juntos en China.

“Nos conocimos y trabajamos juntos en China. En mi cumpleaños, me llevó a cenar con su hermosa esposa. Fue la introducción más cálida a un mundo que he admirado toda mi vida y del cual he aprendido. Willem ha sido mi mejor maestro”.