¡Despertó filosa! Xóchitl Gálvez le tira a Sheinbaum por no asistir a la FIL Guadalajara

La precandidata del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez comenzó el día criticando a su contrincante, Claudia Sheinbaum, de Morena, por no asistir a la FIL Guadalajara.

En sus redes sociales, la panista lanzó duras críticas a Sheinbaum, pues aseguró que no acude a la Feria Internacional del Libro, porque “no le gusta que la cuestionen con datos y evidencia”.

Además, recalcó que tampoco quiso acudir a Acapulco, que aún sufre por el paso del huracán “Otis”, que destruyó todo a su paso, y dejó a miles de personas sin hogar.

Esto ocurre luego de que Sheinbaum negara asistir a la FIL el pasado domingo, para una presentación del autor Benito Taibo.

La exjefa de Gobierno de la CDMX aseguró que se trataba de un problema de agenda, y por lo tanto, no alcanzaría a asistir, pese a que se encontraba en la ciudad de Guadalajara.

Un día después de la negativa de Claudia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), también criticó este espacio cultural, y lo llamó la “cónclave de la derecha”.

“A mí me han invitado durante algunos años y nunca he ido, nunca he ido, porque desde el principio… no, y tiene fama, buena fama porque incluso son muy buenos para la simulación”, aseveró.