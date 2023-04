Yazmín Jauregui, una mujer que brilla en la UFC

Yazmín Jauregui es una peleadora de artes marciales mixtas en la UFC, que está destacando en una de las empresas más grandes a nivel internacional. En los últimos días, nombres como Alexa Grasso, quien se convirtió en campeona del mundo en la categoría de los 52 kilogramos, Irene Aldana, Lupita Godínez y Montserrat Conejo, también están llamando la atención en el máximo circuito.

En entrevista exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de México, Jauregui habla sobre cómo está rompiendo paradigmas en un deporte que originalmente era dominado por hombres. Sin embargo, el trabajo constante de las peleadoras ha permitido que puedan pertenecer a funciones estelares.

Al hablar sobre la igualdad en los contratos o remuneraciones por pelea, Yazmín Jauregui comenta que, desafortunadamente, todavía no son iguales los ingresos, “ojalá y así fuera, ya que eso abriría caminos para más mujeres“, no obstate, comenta que ella desarrolla este deporte por amor, y así se le han abierto muchas puertas.

Por último, Jauregui envía un mensaje a las niñas que buscan ingresar en el mundo de las artes marciales mixtas:

“Cuando a uno le gusta mucho el deporte, fluye. Que no dejen de ir a entrenar, no dejen de aprender. Habrá días en los que digan ‘ya no’, porque es cansado o tienen mucha tarea, pero pongan un poco de empeño, ya que eso es lo que hace la diferencia. No dejen de entrenar, no dejen de apasionarse y van a ver que las cosas van a ir llegando”, afirma.