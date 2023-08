Zoológico de China asegura que sus osos son reales y no personas disfrazadas

Un zoológico en el este de China, de nombre “Hangzhou”, emitió un comunicado donde asegura a los visitantes que sus osos malayos son auténticos, luego de que se difundieran en redes sociales videos que muestran a uno de los animales parado en dos patas, lo que ocasionó rumores entre los internautas que mencionaban que se trataba de un humano disfrazado.

Las especulaciones sobre la veracidad del oso se producen después de que varios zoológicos chinos han sido acusados de intentar pasar a perros teñidos como lobos o gatos africanos, así como a burros pintados como cebras.

The Hangzhou Zoo, located in Zhejiang, Hangzhou, China, had to issue a statement this weekend after people saw this video and questioned if the Sun Bears at their zoo were actually humans dressed in costumes.

The Zoo stated:

"If you get someone to wear such thick fur in this…

