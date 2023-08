Conmemoran Día de Víctimas de Desaparición Forzada con 780 desaparecidos en BCS

Este es el desgarrador relato de una madre de familia que ha vivido el fenómeno de la desaparición en carne propia. Norma Ramírez no pierde la esperanza de volver a reencontrarse con su hija, Ana Laura Álvarez Ramírez, quien en contra de su voluntad dejó sin figura materna a dos pequeñas niñas tras ser privada de la libertad por razones hasta ahora desconocidas.

“Se llevaron a mi hija el 14 de octubre del 2016, este 14 de octubre van a ser 7 años, tengo 6 años viniendo el 30 de agosto, año con año, hoy vendría su papá, pero el falleció sin encontrar a nuestra hija. Hoy en el camino me venía acordando de él, enfermo de la presión, enfermo de su pierna, pero el venia por la marcha de los desaparecidos, porque tenemos que alzar la voz por los que no pueden, ellos no pudieron defenderse, ellos fueron llevados por la fuerza y no se que fin tuvieron.”

Así como ella, decenas de familiares de desaparecidos se reunieron afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) para conmemorar el Dia Internacional de las Victimas de Desaparición Forzada como cada 30 de agosto.

La organizadora de la manifestación y directora del colectivo “Búsqueda x La Paz”, Iris Manríquez, alzó la voz para pedir justicia por todos aquellos desaparecidos que llevan años sin poder ser localizados en los 5 municipios del estado.

Tras los dolorosos testimonios, los representantes de colectivos de búsqueda y familiares de aquellas víctimas de desaparición pegaron un centenar de imágenes con los rostros de sus desaparecidos a los costados de la entrada principal del recinto a manera de protesta por los casos sin resolver en Baja California Sur.

De acuerdo con los registros recabados por el colectivo de búsquedas, de 2016 a 2023 se mantienen 780 fichas de desaparecidos activas en Baja California Sur. El triple de cédulas a comparación de las fichas que han sido desactivadas por hallazgos positivos a nivel estatal.

“Yo les pido a las madres, a los hijos, no se cansen de buscar, yo llevo 6 años buscando a mi hermana y no paro, hay muchos aquí que tienen más tiempo que yo, no se cansen, me da mucha tristeza que somos menos yo les pido eso es lo que ellos quieren, que nos rindamos, no hay que permitirlo, no hay que bajar los brazos, hay que levantar la voz por los que no están, ellos están esperando que nosotros vayamos a buscarlos porque las autoridades no lo van a hacer.”