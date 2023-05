Aerosmith anuncia gira para despedirse de los escenarios

Tras 50 años de carrera, la banda Aerosmith, que forma parte del Salón de la Fama del Rock & Roll, anunció su gira de despedida llamada “Peace Out” a partir del 2 de septiembre, con 40 fechas que terminarán el 26 de enero.

El grupo del guitarrista Joe Perry, el vocalista Steven Tyler, el bajista Tom Hamilton, el baterista Joey Kramer y el guitarrista Brad Whitford, consideran que es el momento de decir adiós, pues algunos de sus fundadores tienen más de 70 años, como Tyler, de 75.

“No es un adiós, es ¡PEACE OUT!”, dijeron los integrantes de Aerosmith en un comunicado conjunto, utilizando una expresión en inglés que también sirve para despedirse. “Prepárense y caminen hacia aquí, van a tener el mejor show de nuestras vidas”.

La banda promete divertir con su extenso catálogo de clásicos del rock, incluyendo los éxitos “Crazy”, “Janie’s Got a Gun” y “Livin’ on the Edge”.

Aerosmith inició en 1970 y ha ganado cuatro premios Grammy, al mezclar rock y hip hop. Entre sus grandes momentos se encuentra el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2001, el lanzamiento de la atracción “Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith” en París, su atracción en el parque de diversiones Disney World en Florida en 1999.

Lamentablemente Kramer no participará en la gira por su estado de salud y será reemplazado por John Douglas.

El programa contempla 40 fechas en Estados Unidos, pero se podrían agregar más a nivel nacional e internacional.