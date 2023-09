“Alito”, “el todas mías”

Nos cuentan que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, se ganó a pulso el mote que le pusieron en la sede del tricolor en Insurgentes: “el todas mías”. No conforme con ser presidente del partido, diputado federal, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) y presidente de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, don “Alito” rindió protesta ayer como representante suplente del PRI ante el INE. Nos recuerdan que había pedido ser presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero como él no es un ambicioso vulgar, de última hora lo rechazó y le dejó el paso a su compañera Marcela Guerra. En los hechos, nos hacen ver, el suplente suele ser el que va a las sesiones más importantes. Eso sí, el señor de los múltiples cargos ya anda tras otro: una senaduría para 2024.

En puerta, la extradición de Ovidio

La Secretaría de Relaciones Exteriores sólo espera la luz verde presidencial para autorizar la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, cabecilla de “Los Chapitos” del cártel de Sinaloa y protagonista del famoso culiacanazo de 2019. Mientras eso ocurre, nos recuerdan, sigue corriendo el plazo de 20 días que tiene la dependencia para comunicar oficialmente su decisión. Tras emitir su opinión favorable, un juez federal solicitó a la Cancillería resolver. La agencia antidrogas de Estados Unidos espera con ansias la llegada del hombre a quien culpa de la muerte más de 100 mil estadounidenses al año por consumo del fentanilo que trafica su organización criminal. Parece que se acabaron los abrazos, al menos para “El Ratón”.

Marcelo no será independiente

No es que el excanciller Marcelo Ebrard vaya a aceptar los resultados del proceso interno de Morena y disciplinarse. Es que el plazo legal para el registro ante el INE de aspirantes a una candidatura independiente venció anoche, en el último minuto del 7 de septiembre. Si decide seguir buscando la Presidencia de la República, como ha declarado, don Marcelo tendrá que conseguir un partido que lo postule porque la ventana independiente se cerró. No es que tenga muchas opciones además del partido naranja, en el que se le ha complicado seriamente el control interno al líder nacional, Dante Delgado. ¿Será que don Marcelo logre no dar por cancelado su sueño presidencial?

Presupuesto ad-hoc para el 24

Un día antes de enviar el proyecto de presupuesto del Ejecutivo para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que vienen aumentos “en todo lo que tiene que ver con la política de Bienestar”, incrementos salariales para trabajadores al servicio del Estado, “sobre todo” a maestros e integrantes del sector salud y un alza de 25% a las pensiones de adultos mayores. Seguramente nada tiene que ver el tándem de aumentos con el proceso electoral del próximo año para elegir presidente y renovar las dos cámaras del Congreso, nueve gubernaturas e infinidad de alcaldías. No es lo mismo la pobreza franciscana que la pobreza de campaña.