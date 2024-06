Cerca de 2 mil 500 alumnos del COBACH están en riesgo de no egresar por huelga

Actualmente, cerca de 2 mil 500 alumnos se encuentran en riesgo de no obtener sus papeles de egreso ante la huelga que mantiene el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Baja California Sur (SUTCBEBCS). El sindicato reporta que no ha habido avances significativos en las negociaciones con el gobierno del estado.

Durante el mediodía del 5 de junio, nuevamente docentes arribaron a las instalaciones de Palacio de Gobierno en La Paz. El profesor José Alfredo Duarte Jiménez, secretario general del sindicato, comentó que sostuvieron una reunión con autoridades estatales donde les daban la misma propuesta que la semana pasada, por lo que se negaron a aceptarla.

“Sostuvimos una reunión con Saúl González, la maestra Bertha Montaño Cota y Alicia Meza Osuna, nos hicieron una propuesta de manera formal, pero es la misma que me habían hecho el fin de semana pasado vía WhatsApp donde nos están proponiendo un monto total de cerca de 21 millones de pesos para el incremento salarial, lo cual impacta en un 5.5 por ciento de incremento salarial, pero se niegan a dar alguna otra prestación económica de contrato colectivo de trabajo”.

TE PUEDE INTERESAR: El 62% de los paquetes electorales de BCS se irán a recuento de votos

Al no aceptar la propuesta, mantendrán su huelga afectando a cerca de 2 mil 500 alumnos. De no existir solución esos estudiantes no tendrán documentos de egresos.

“Estamos contra el reloj, el tiempo está avanzando, prácticamente los alumnos que van a egresar de sexto semestre tienen un plazo para poder entregar sus documentos en la universidad y esto sí puede llegar a afectar, podrían retrasarse todos estos procesos y afectar a esos jóvenes”.

Los docentes hacen un llamado al gobernador del estado Víctor Manuel Castro Cosío para que los reciba de manera inmediata y se pueda dar una solución a la huelga que mantiene el Sindicato del COBACH desde el pasado 20 de mayo. De lo contrario, tomarán otras medidas para hacer notar su lucha.

MAEP