AMLO defiende a sus hijos; “no son corruptos”

“Mis hijos no son corruptos, es rotundamente falso”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al calificar de calumnia el reportaje del periodista Carlos Loret de Mola en su noticiero en Latinus en el que acusa que amigos de Andrés López Beltrán, hijo de AMLO, se han beneficiado de contratos de los proyectos que se construyen en los terrenos del llamado Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Dicho reportaje revela que una red de amigos de su hijo Andrés Manuel ha obtenido contratos por cerca de 100 millones de pesos del gobierno federal gracias a una red de tráfico de influencias. Por ejemplo, la Conagua otorgó un contrato de 10 millones de pesos para la gestión de proyectos en un parque y la empresa beneficiaria del contrato es conocida como Organismo Promotor Logístico y el apoderado es Eduardo Rafael, quien es medio hermano de un amigo del hijo del Presidente.

“Que mis hijos están haciendo negocios, que es rotundamente falso, que es parte del periodismo si se puede llamar así, que él ejerce, porque ya es un mercenario que pertenece al hampa del periodismo, no pasa nada porque no es cierto. Deben de existir (estos contratos) pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos, nada que ver con Loret de Mola. Vean el reportaje, no es nada, es calumnia”.