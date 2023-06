AMLO reconoce que intervino para que 5 ministros votaran a favor de mantener a la GN en Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que intervino para que cinco ministros de la SCJN votaran para declarar constitucional el que la Guardia Nacional se mantuviera en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero fracasó.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador recordó que, en abril pasado, cuando se declaró inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a Sedena, se necesitaban solo cuatro votos de los ministros para invalidar el recurso de impugnación.

“Meten el recurso para declarar inconstitucional y yo dije: ahora sí me voy a meter porque esto sí es importantísimo. Hablo con cinco, con los cuatro que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba para garantizar los cuatro votos. Uno por uno”, reconoció.

En los cinco años de la presente administración el Jefe del Ejecutivo ha señalado que no interviene en las decisiones del Poder Judicial, porque el Poder Ejecutivo “ya no es el poder de los poderes”.

“No saben lo que me costó porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos, pero esto vale que hable yo con ellos para explicarles la importancia que tiene. Hablé con los cinco, pues con dos no pude”.

Sin mencionarlos por nombre, refirió que los ministros José Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat –propuestos por el Mandatario- “no me dijeron que no ahí, de manera muy hipócrita”.

Los ministros Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel –las dos últimas propuestas por el Presidente- fueron quienes que se pronunciaron en favor de mantener la Guardia Nacional adscrita en la Defensa Nacional.