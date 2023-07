Andrea Legarreta anunció la muerte de su madre

La tarde de este domingo, Andrea Legarreta, conductora de televisión, anunció la triste noticia del fallecimiento de su amada madre, Isabel Martínez, cariñosamente conocida como “Doña Chabelita”, hecho que fue confirmado por la propia conductora del programa de televisión “Hoy”.

Hasta el momento, la causa exacta del fallecimiento no ha sido confirmada, pero se sabe que en mayo de este año, la madre de la famosa conductora se sometió a una delicada operación en la que se le colocó un marcapasos.

Con gran emotividad, Andrea Legarreta utilizó sus redes sociales para despedirse de su mamá, compartiendo una serie de fotos acompañadas de un conmovedor mensaje:

“Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami, no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros… En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito… Gracias por TANTO mi preciosa!!”.