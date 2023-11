Anécdotas de terror son contadas en el panteón de Jardines del Recuerdo

En el panteón Jardines del Recuerdo, los grupos de investigación paranormal y fenómenos antinaturales Trinidad Oscura y Bitácora Paranormal contaron sus anécdotas a las y los ciudadanos de La Paz, con temáticas de terror.

“Muy bien como lo dice mi compañero Juan Luis, yo soy Luis Rubio, soy de profesión maestro, y en mis tiempos libres me dicen cazafantasmas, pero en realidad no soy cazafantasmas porque no atrapas un fantasma, aunque me dicen profesor misterio entre otros muchos apodos, pero bueno, yo y él, nos dedicamos a la investigación paranormal todos aquellos fenómenos antinaturales que se dan en Baja California Sur”.