Aracely Arámbula tira una fuerte indirecta a Luis Miguel

Por primera vez desde que terminó su relación con “El Sol” de México, con quien procreó dos hijos, la actriz mexicana Aracely Arámbula aprovechó un acercamiento con asistentes a una conferencia sobre el poder femenino, para lanzarle una fuerte indirecta al cantante de “Ahora te puedes marchar”.

Durante la presentación “Estado Civil: Ingobernable” del conferencista Jorge Lozano, “La Chule” aprovechó el contexto en el que se abordó el tema de empoderamiento femenino y se dieron tips para salir de una relación tóxica, para enviarle una indirecta al mencionar la frase “rey cucaracho”, acción que causó alboroto.

Entre aplausos, risas y gritos de sus fans y asistentes a la conferencia, la protagonista de la telenovela “La Madrastra” se encontraba sentada en medio de los asistentes, cuando Lozano se acercó y le puso el micrófono: “mamacitas, si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”, expresó la también cantante.

En la conferencia se celebraba también el Día de las Madres, por lo que sus fans y seguidores de redes sociales no tardaron en tomar su declaración como una clara indirecta en contra del papá de sus hijos, de quien se separó hace ya más de cuatro años.

Desde que dejó al intérprete, Aracely Arámbula ha sido una de las actrices que más han causado críticas porque constantemente ha estado en el ojo del huracán, y en esta ocasión, no todo quedó en su dicho al “Sol de México”, sino que también habló sobre lo difícil que ha sido ser madre soltera.

Ya al finalizar la conferencia, ante reporteros y medios de comunicación, “La Chule” como también se le conoce, por primera vez en mucho tiempo, reconoció que Luis Miguel no tiene acercamiento con sus dos hijos.

“Fíjate que no, no lo llamo el papá. Tiene mucho padre con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos mis hijos están felices. Están en una familia muy unida, una familia muy divina que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor, que la verdad no extrañamos nada”, aseguró.