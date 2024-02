Área verde de la colonia Infonavit tiene 50 años de abandono

Por más de 50 años el área verde del retorno Los Mangos, en la colonia Infonavit, La Paz, ha permanecido abandonado. La vialidad tampoco ha sido rehabilitada, por lo que para llegar a sus casas, los habitantes deben transitar entre baches.

De manera anónima, uno de los colonos señaló la falta de atención por parte del municipio, quienes no se preocupan en mejorar este espacio que debería servir para el disfrute de los vecinos.

“Desde hace mucho tiempo a ese retorno no le han dado mantenimiento y está muy pésimo el camino. Cuando tú entras en el carro hay baches y no le han dado mantenimiento para nada desde hace muchos años”, expuso.

Cabe mencionar que justo en frente al área verde Los Mangos, se encuentra otro de nombre Las Mandarinas. Este último, por iniciativa de los vecinos, se remodeló en el 2023, según lo comentó la ciudadana Patricia Luna.

Estaba feo el parque. Antes estaba todo destruido por las raíces, la gente no podía subirse porque había unos escalones, había mucha tierra y la verdad a mí no me gustaba. Ahorita aquí podemos caminar sobre ese andador que está ahí a gusto, hay quienes se suben a hacer ejercicio. Yo también, y vamos por más. Esperemos que nos ayuden con más”. Patricia Luna, habitante de la colonia Infonavit.

Aunado a la falta de cuidados del retorno Los Mangos, hace tres meses el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) La Paz realizó arreglos en una de las tuberías de la red, rompiendo así parte de la guarnición y dejando los escombros en el predio.

Alfonso Gómez Ríos, vecino de la colonia, comentó que el problema se originó por una de las fugas de agua potable. Él lleva viviendo en la colonia por varios años y decidió obtener una cisterna para evitar quedarse sin el vital líquido.

“Hubo una fuga muy fuerte de agua y vinieron a hacer la reparación. La primera vez que vinieron no la pudieron hacer porque era día que hay agua entonces no lo pudieron arreglar, pero vinieron al siguiente día y lo único que vi es que quitaron una palma y otras cosas. Me imagino que era necesario para el trabajo”.

Son constantes las denuncias por parte de la ciudadanía sobre las obras de reparaciones de OOMSAPAS La Paz que quedan inconclusas. Esto podría intensificarse debido al paro laboral en el cual se encuentran los sindicalizados del organismo.

