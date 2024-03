Arranca el último periodo ordinario de sesiones de la XVI Legislatura de BCS

Este viernes, se llevó a cabo la clausura del primer periodo de receso del tercer año de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur. Además, arrancó el último periodo ordinario.

Durante la ceremonia, en su mensaje de clausura la Presidenta de la Diputación Permanente, Diputada María Guadalupe Moreno Higuera, presentó un informe detallado de las actividades realizadas por la Diputación Permanente durante el periodo de receso, destacando la atención a diversos asuntos de interés público.

Resaltó que uno de los mayores logros fue la Ley de Atención Prehospitalaria para el Estado y los Municipios de Baja California Sur, que presentó el Gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío.

Agregó que con la clausura de este periodo, la Diputación Permanente quedará como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la diputada María Luisa Trejo Piñuelas.

“Estamos cerrando muy contentas, felices y emocionadas, fue algo que por segunda vez se me da la Presidencia de la Mesa Directiva. Me siento muy orgullosa del trabajo que realizamos en este período de diciembre al 15 de marzo que hoy concluye. Esto nos deja un gran aprendizaje y esto no se acaba hasta que se acaba”.