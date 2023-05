Canaco advierte aumento en conductas delictivas y la importancia de denunciar

Vicente Ruíz Piña, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Los Cabos, reveló en entrevista un incremento en las conductas delictivas en el municipio. Aunque las cifras no son alarmantes en comparación con el centro del país, se insta a mantener una vigilancia constante para evitar un aumento en estos índices preocupantes.

La más reciente actualización del semáforo delictivo revela que los robos de vehículos, a casas habitación y a negocios han pasado de ser una preocupación (luces rojas) en marzo a una situación mejorada (luces verdes) en abril. Las autoridades municipales han confirmado esta disminución en la incidencia de robos durante el cuarto mes del año. Sin embargo, Vicente Ruíz Piña hace un llamado a la población a denunciar, para que las estadísticas reflejen la realidad y no solo lo que aseguran las autoridades.

“No solo la Cámara de Comercio de Los Cabos, sino a nivel nacional con canaco se está llevando una encuesta de lo que viene siendo la seguridad, porque en Los Cabos, aunque se ha visto un incremento, es mucho menor que en el interior de la república. Si existe mayor seguridad que en otras partes, pero creo que no debemos descuidar y debemos estar al pendiente de no dejar crecer esto por no decir que es algo pequeño”, expresó.