Ausentismo escolar y falta de apoyos: problemas de la secundaria #3

La Secundaria #3 Rafael Ramírez fue fundada hace más de 40 años, su matrícula en la actualidad sobrepasa los 500 alumnos, los cuales son atendidos por 32 docentes de diferentes materias.

Las necesidades y problemáticas del centro escolar no son tan distintas que las del resto de la ciudad de La Paz.

La directora María Selene Arce Meza detalló algunas de las situaciones que se han enfrentado la comunidad escolar y todo el personal de la secundaria.

De acuerdo con la directora, reciben estudiantes de las colonias La Rinconada, Márquez de León, Guerrero, Lázaro Cárdenas, Villas de Guadalupe, entre otras. Una de las situaciones que más afectan a la población estudiantil es el ausentismo, las razones suelen ser por falta de atención o por necesidades económicas; otra es por cuestiones laborales de los padres.

“La mayoría de nuestros chicos son hijos del personal que trabaja aquí en el cuartel, entonces, muy seguido ellos cambian, los cambian cuando ya faltan una semana, dos semanas y saben que se tienen que ir. A veces faltan también por enfermedad, también, a veces, hay muchos chicos, que no tienen ni siquiera para desayunar o tal vez no tienen para el pecero”.

En aspectos de infraestructura del centro escolar, la directora comentó que sí se encuentran bastante abandonados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), hasta después del altercado entre las alumnas, realizó unas visitas para conocer el estado de las instalaciones, pero siguen sufriendo por falta de presupuesto para invertir, principalmente, en las aulas escolares.

“Lo que tenemos aquí, ya es obsoleto. Los talleres de nuestros chicos, que por ejemplo, en computación, son computadoras de hace años, que de 50 que donaron en aquellos años, el profe hizo seis, siete y ahí trabajan.

Los chicos aquí no tienen aire acondicionado, aire acondicionado aquí está en la dirección, nada más la dirección. En primera porque no levanta los watts de electricidad. Entonces ponen un aire, pues apaga toda la escuela, no lo levanta, pues necesita aquí una subestación”.