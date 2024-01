Autoridades estatales se comprometen a combatir el transporte “pirata”

Tras la manifestación de los diferentes gremios de taxistas de Cabo San Lucas por el supuesto problema de “pirataje” que se está registrando en la ciudad. El secretario general de gobierno, Saúl González Núñez, aseguró que en todo momento van a hacer aliados del transporte que se encuentra operando bajo el marco legal.

Para el Gobierno del Estado, el tema de la seguridad es primordial, por ende, ofrecer servicio de transporte seguro, cumpliendo con todas las normas, no solo por cuestiones turísticas; a los usuarios y transportistas también se les debe de garantizar su seguridad.

“Para nosotros es muy importante continuar con las mesas que estamos manteniendo permanentemente, no solo en Los Cabos, sino que vamos a tenerlas en todo el estado, sino que vamos a hacer aliados del transporte, del transporte que realmente está cumpliendo en forma. Tenemos que no solo cuidar el destino de Los Cabos, sino todo Baja California Sur. Un tema que nos preocupa y que hemos estado trabajando de la mano con ellos es la seguridad; no solo la seguridad del turista, sino también la seguridad de ellos, porque el gobierno del estado también los tiene que proteger”.