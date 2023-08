Avatar: La Leyenda de Aang

Agua, Tierra, Fuego, Aire. Hace muchos años las 4 naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. Solo el Avatar, maestro de los 4 elementos, podía detenerlos, pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Y así, señores, es como empieza cada capítulo de esta hermosa serie, la explicación del porqué te cuentan esta historia. Este mundo se divide en 4, una nación por elemento, no todos pueden controlar un elemento y solamente 1 puede controlar los 4; el Avatar, aquel que velará por el bien del mundo, el puente entre el mundo físico y espiritual, aquel que traerá el balance a la fuerz… a perdón me equivoqué de saga.

La lógica del avatar es muy sencilla; es el elegido por el espíritu de luz (que no se menciona en esta serie sino en una posterior) que le da la habilidad de controlar los 4 elementos y ser un puente entre dos mundos para que la paz prevalezca. Después de la muerte de un avatar, el espíritu buscará a un recién nacido de la siguiente nación (siguiendo el orden que viene en el primer párrafo) para que el ciclo nunca termine. El último avatar antes del protagonista de nuestra historia fue Roku, de la nación del fuego, lamentablemente, después de su muerte no hubo señales de su reencarnación en los nómadas del aire, pues, la nación del fuego los exterminó a todos. Así es como este mundo vivió en guerra 100 años y sin un avatar que los proteja.

Nuestro protagonista es Aang, un maestro aire de 11 años, que al enterarse de que era el nuevo avatar, huyó del templo tras un ataque de pánico, pues de por sí, sus compañeros no lo trataban como su igual por sus habilidades altamente desarrolladas, ahora iba a ser un marginado total. Al huir con su fiel compañero, el bisonte volador Appa, quedó atrapado en una tormenta que los hizo caer al mar, Aang, involuntariamente, entró en estado avatar, un estado que aumenta el poder de sus habilidades, pero que para este tiempo, no podía controlar y lo deja fuera de sí, pero que por instinto creó una burbuja de aire que los dejó congelados por 1 siglo. Uff, ya ahora si terminé la introducción.

No es cierto, se me olvidó esto; después de todos esos años, los hermanos Katara y Sokka, de la tribu del agua, salen a pescar y se encuentran con la enorme burbuja que ha mantenido con vida al que ahora, es el último maestro del aire. Aquí es donde el problema comienza, pues la nación del fuego sigue con el genocidio de aquellos que no quieran unirse a su imperio del terror, pero alguien tiene una misión diferente, una personal, el príncipe Zuko, el hijo del señor del fuego Ozai, que fue desterrado por hablar interrumpiendo a su padre, ocasionándole una severa herida en su rostro (por su propio padre) y desterrándolo con la única condición de aceptarlo si encuentra y le entrega al avatar.

La serie consta de 3 temporadas, Libro 1: Agua, Libro 2: Tierra y Libro 3: Fuego, de 20 episodios cada una. En cada libro, el equipo avatar va creciendo, Sokka, Katara, Toph y más, teniendo la misión de que Aang aprenda a dominar los 4 elementos para poder acabar con la guerra. Cada capítulo de la serie es una belleza, les advierto, hay relleno, pero que relleno por el amor de dios, ¿Qué pedazo de obra maestra puede hacer de los capítulos de relleno igual de entretenidos que los de la trama central? Avatar. La serie se puede jactar de ser única en la historia, pues al tener el estilo de dibujo de anime, fueron más allá, cartografiando peleas de diversas artes marciales y animándolas, dándole un toque único de combate a cada nación, además de tener duelos fluidos y creíbles, pero con poderes.

Cada episodio, cada temporada es mejor que la anterior, es una de las pocas series de las que puedo decir y su final, su final es épico. Esta historia tiene un gran desarrollo, enormes personajes que te conmoverán, villanos que odiarás para toda la vida, giros de trama increíbles, arcos de redención y si tuviera más espacio les describiría el porqué deberían verla. Una historia que seguramente dejará huella en ti por los múltiples mensajes positivos que deja y las lecciones de vida que da (grábense muy bien el nombre del tío Iroh, que personajazo). Avatar: la Leyenda de Aang es apta para todas las edades y les aseguro que los deleitará todos.

Ficha Técnica

Temporadas: 3

Capítulos por temporada: 20 (solo la última tiene 21)

Duración por episodios: 23 min

Clasificación: +13

Creación: Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko

¿En qué idioma recomiendo verla? Español, definitivamente

¿En dónde pueden verla? Netflix