¿Cómo sembrar y proteger a nuestras plantas en época de calor?

La Paz.- La temporada de calor puede provocar dificultades al momento de decidir sembrar o cuidar de nuestras plantas y árboles en los hogares. Por ello, buscamos a Ricardo Magaña, coordinador del huerto comunitario Guamúchil por parte de la Asociación Raíz de Fondo, quien nos explicó cómo podemos lograrlo exitosamente.

Primero, de acuerdo con Magaña, debemos reconocer qué plantas son más viables para sembrarse en esta época, con la ubicación adecuada; que incluya la exposición al sol aunado a un poco de sombra. Además, no es mala idea pensar en especies endémicas de la zona, ya que suelen ser más resistentes a los climas propios de la región:

Sin embargo, un consejo clave para un jardín exitoso, es la preparación del suelo; y sobre todo, conocer el terruño en el que nos encontramos, tal como lo señala el coordinador:

También tenemos que aprender las plantas que definitivamente no funcionarán en regiones como la capital del estado, especialmente durante estos meses de calores extremos:

“Cosas que no pueden sembrar así de plano son todo lo que es verde; hojas verdes, lechugas, acelgas, angulas, espinacas… Todo eso no lo podemos sembrar ahorita porque simplemente no va a germinar la semilla. Cosas que sí pueden germinar es la berenjena, el chile, el tomate, algunos rábanos, flores como el girasol. Aun así, les recomiendo que lo hagan en un lugar con un poco de sombra, tampoco no muy sombreado, porque mucha sombra les hace daño también en las plantas”.