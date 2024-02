En cuatro años, BCS registra 136 investigaciones por desaparición de personas

Entre 2020 y 2023, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur abrió 136 carpetas de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares en municipios de La Paz, Los Cabos, Comondú y Mulegé, de las cuales solo seis casos han sido judicializados, es decir, llevan su proceso ante las autoridades.

La respuesta obtenida en una solicitud de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia indica que en cuatro años 136 personas han sido víctimas de desaparición en la región sudcaliforniana, las cuales aún continúan en investigación.

La ciudad de La Paz se posiciona a la cabeza como el municipio con el mayor número de carpetas de investigación en este delito, con un total de 109 casos. En segundo lugar, Los Cabos con 16 hechos, Mulegé ocho y Comondú solo tres carpetas de investigación. En tanto que Loreto, entre 2020 a 2023 no registró ningún caso de desaparición cometida por particulares.

Durante el periodo antes descrito, el número de personas desaparecidas, localizadas y no localizadas ha crecido considerablemente. De acuerdo con cifras consultadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), 1,485 personas han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en Baja California Sur, de las cuales 1,081 han sido encontradas, 79 de estas sin vida.

Por otro lado, los casos pendientes de localizar son un total de 404 personas, de las cuales en 286 hechos se presume que su ausencia está relacionada con la comisión de un delito, una diferencia de 150 casos comparado con las 136 carpetas de investigación registradas por la PGJE.

