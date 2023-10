Baja California Sur conmemora el 55 aniversario del 2 de octubre y el Día Internacional de No Violencia

Para conmemorar el 55 aniversario de la masacre del 2 de octubre y el Día Internacional de No violencia, instituciones y sociedad civil de Baja California Sur realizan marchas y actividades culturales.

El Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC) en coordinación con instancias gubernamentales y educativas, realiza el festival “2 de octubre, no se olvida”, cuyas actividades incluyen una marcha conmemorativa de la Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón con destino a la Plaza de la Reforma al Palacio de Gobierno en La Paz.

Como parte de las actividades, en la Plaza de la Reforma, a partir de las 17:00 horas los líderes estudiantiles ofrecen poemas, reflexiones y la proyección de los hechos ocurridos en la época.

Por su parte, el gobierno de Baja California Sur, a través de sus redes sociales, hizo un pronunciamiento donde señala que “el 55 aniversario de la represión estudiantil de Tlatelolco, recuerda la lucha por la democracia que marcó un capítulo crucial en la historia y se honra la memoria de quienes alzaron su voz por un México más justo y libre”.

Asimismo, el dos de octubre se conmemora el Día Internacional de No violencia, instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en homenaje al líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia, Mahatma Gandhi. Por ello, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur señala que es una ocasión para “diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública”

En Mulegé, el 2 de octubre conmemoran la defensa heroica que el municipio hizo ante la invasión de los Estados Unidos en 1847. Por lo que este día, las tres órdenes de gobierno realizaron una ofrenda floral y se realizó un homenaje en la Plaza de la Soberanía de la Heroica Mulegé.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Los Cabos y Loreto no realizaron eventos conmemorativos al 2 de octubre, sin embargo, entregaron apoyos sociales y obras de rehabilitación de alumbrado público respectivamente.

LLG