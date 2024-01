BCS albergará Campeonato Nacional de Béisbol Súper Máster

La Federación Mexicana de Béisbol dio a conocer el calendario de actividades 2024. De acuerdo con el documento compartido, Baja California Sur albergará el Campeonato Nacional de Béisbol Súper Máster, para jugadores de 50 a 59 años, en noviembre.

Cabe señalar que no es la primera vez que el estadio Arturo C. Nahl es sede de un evento de carácter nacional. En ediciones anteriores se realizó en el recinto deportivo el certamen femenil y de las categorías juvenil sub 17, donde sudcalifornianos cómo Ichiro Cano, Rosman Verdugo, entre otros, figuraron con la selección nacional en torneos internacionales.

Algunos eventos destacados que habrá durante el presente año son la MLB Cup en Ciudad de México, a celebrarse en abril, el torneo nacional de pre iniciación en Zapopan durante el mes de agosto, el nacional de primera fuerza en Sinaloa en octubre, y el gran máster en Nuevo León.

Durante el certamen, a celebrarse en Baja California Sur del 2 al 9 de noviembre, se espera la llegada de más de 10 equipos representando a algunos de los estados del país. Cerca de cien peloteros estarían arribando a la capital sudcaliforniana. Aquí asisten algunos de los jugadores más veteranos en rama amateurs y profesional.

EU